انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بكل المحافظات.. استعدوا للفرحة اللي قربت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2022 ساعات قليلة، وهو ينتظره جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم بفارغ الصبر، حيث أنه يدخل الكثير من البهجة والسرور إلى قلوبهم، ويبحثون في الوقت الحالي عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بكل المحافظات، وذلك استعداداً إلى الصلاة في المساجد والساحات

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بكل المحافظات

ويأتي عيد الأضحى المبارك يوم السبت القادم 9 يوليو 2022 في كل المحافظات، ويصلى فيه جميع المسلمين في الصباح صلاة العيد وهي التي تدخل البهجة والسرور لقلوب الكبار والصغار، وتعد من السنن المؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعدها يأتي ذبح الأضحية، لذا يبحث عن موعدها الجميع، وتأتي كما يلي:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23