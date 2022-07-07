طارق الخولى: بدء تنفيذ الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 02:31 مساءً - أعلن النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي عن بدء تنفيذ الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير يصل عددهم إلى 60 بالإضافة إلى عدد من العمال المحبوسين.

وقال "الخولي" في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع "فيسبوك وتويتر" :"بدء تنفيذ الافراج عن عدد من السجناء في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير على النحو التالي: 23 من سجن طرة، 26 من سجن أبي زعبل، 8 من سجن القناطر،1من سجن المنيا، 2 سجن مركزي، بالإضافة لعدد من العمال المحبوسين".