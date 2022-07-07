10 قرارات مهمة.. الوزراء يوافق على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

جدة - نرمين السيد - 1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وفقا لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019.

وهى: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ومقرها محافظة الجيزة، وجامعة برج العرب التكنولوجية، ومقرها محافظة الإسكندرية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ومقرها محافظة بورسعيد، وجامعة طيبة التكنولوجية، ومقرها محافظة الأقصر، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة أسيوط، وجامعة سمنود التكنولوجية، ومقرها محافظة الغربية.

وينص القرار على أنه يجوز للجامعة عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة، مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن، وأن تعتبر كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.

وتمت الإشارة إلى أن إنشاء هذه الجامعات يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وأنه من المقرر تشغيل هذه الجامعات الست بدءاً من العام الدراسى القادم.

وتهدف الجامعات التكنولوجية استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، حيث يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، كما تستهدف هذه الجامعات تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

كما تسهم الجامعات التكنولوجية فى توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

2.وافق مجلس الوزراء على قيام جامعتى بنى سويف والدلتا التكنولوجيتين بالتعاقد مع شركة واحات السيلكون لاستئجار المقرات المملوكة لها الموجودة بـ (السادات – بنى سويف - أسيوط – برج العرب)، لاستخدامها فى استضافة بعض البرامج الخاصة بالجامعتين.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 64034.32م2، والكائنة بحوض الزمام البحرى 53 بناحية البركة، قسم السلام، محافظة القاهرة، من شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى بنك القاهرة، وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة لبنك القاهرة، فى إطار عقد التسوية المبرم بينهما، ووفقاً لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن.

4.وافق مجلس الوزراء على مد فترة التعاقد للاستشارى المبرمج "مدير مشروع بيت مصر"، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

5.وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادى ماجد بمدينة مرسى مطروح، بالإيجار الأسمى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، وذلك طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.

6.وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

7. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.

8.تمت إحاطة مجلس الوزراء ببدء الإجراءات استعدادا لتشغيل نشاط منخفض التكاليف "أير سفنكس"، والمزمع بدء تشغيله من الجدول الشتوى لعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول.

9.اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قرية "مرحبا"، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات – مدينة بورسعيد، لمدة 25 عاماً لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.

10.وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين من الشركات المتخصصة فى المنظومة الذكية لإدارة المخلفات، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، بمدينة شرم الشيخ.