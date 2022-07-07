محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز البدارى

جدة - نرمين السيد - تفقد عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء جناح توسع مدرسة الثورة الابتدائية بنجع زريق التابعة لمركز البدارى الجارى تنفيذها للقضاء على كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وتفقد المحافظ ومرافقوه عددا من الفصول الدراسية والمعامل والغرف الإدارية وحجرات الأنشطة الجارى تنفيذها وتشطيبها بجناح التوسع بمدرسة الثورة الإبتدائية بنجع زريق التابعة لمركز البدارى بتصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

واطمأن محافظ أسيوط على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تقف أمام نهو الأعمال فى المواعيد المحددة وتشغيل الجناح فى أسرع وقت ممكن لافتا إلى ضرورة المرور الدورى على الأعمال الانشائية والتشطيبات للتأكد من تنفيذها وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المقررة مؤكدا متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتحديدا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى العملية التعليمية بكافة أركانها وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتقديم خدمات تعليمية جيدة والعمل على تخفيف كثافات الفصول الدراسية.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إن جناح التوسعة بالمدرسة يتكون من 5 طابق بقدرة استيعابية 15 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية كـ (المكتبة، المعامل، دورات مياه، غرفة مدرسين) وبتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه لاستيعاب الزيادة فى أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول والتى أصبحت من المشاكل الملحة التى يجب التصدى لها لافتا إلى مراعاة أعلى معايير الجودة والأمان بأدوار المبنى الجديد موضحا أن الأعمال الانشائية والتشطيبات جارية على قدم وساق وفقا للمعايير والمواصفات المقررة حيث يتم المتابعة والمرور الدورى لأعمال ومراحل التنفيذ وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذى شدد على استكمال خطة المحافظة فى بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسع وإحلال كلى وجزئى لآخرى قائمة بالفعل بالتنسيق بين الجهات المعنية فى هذا الشأن وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة.