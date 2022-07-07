التعليم العالى: تدريب طلاب البكالوريوس بالعلمين الدولية فى جامعة لويزفيل

وأشار عصام الكردى إلى توافد الطلاب على مدينة لويزفيل الأمريكية للبدء فى تدريبهم العملى بجامعة لويزفيل، موضحًا أنه تم منح 9 طلاب ببرنامج الهندسة الحيوية بمرحلة البكالوريوس بجامعة العلمين منحة تدريبية فى فصل الصيف 2022 بجامعة لويزفيل الأمريكية، وذلك طبقًا لبرنامج 2+2، مضيفًا التزام الطلاب بأداء ثلاثة مشروعات ممولة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مع منحهم عامًا من الخبرة الصناعية والبحثية، بما يتوافق مع الواقع العملى.
وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن هذا التدريب يأتى فى إطار التعاون المشترك والاتفاقيات الموقعة، ومن بينها برنامج 2+2 بين جامعة لويزفيل وست جامعات مصرية هى: (العلمين الدولية، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، بنها، حلوان).
وأوضح أن هناك برنامجًا لتدريب الطلاب المتفوقين بالجامعات فى الخارج يتبع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تدريب الطلاب المصريين وإعدادهم وتأهيلهم للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية، ومواكبة احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى.
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