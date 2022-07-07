6 حالات غش و3 إصابات لطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الخميس، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).





كما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادتى مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

وأشار بيان وزارة التربية والتعليم، اليوم، إلى حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحان، مشددًا عليهم بالتواجد المبكر يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 لكل المنتدبين داخل لجان السير، لسريان امتحانات الثانوية العامة فى هذا اليوم.

وقال الدكتور رضا حجازى إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، إذ تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 6 حالات غش فى مادة اللغة الإنجليزية بمحافظات "سوهاج، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ"، وحالتين بمحافظة الدقهلية، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة إغماء الطالبة (م. إ. إ) بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية ونقلها لمستشفى القنايات وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإعياء الطالبة (إ. س. م) بإدارة دماص التعليمية بمحافظة الدقهلية ونقلها لمستشفى دماص وعمل الإسعافات اللازمة لها، ونقل الطالب (ع. م. ع) بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى بنى مزار العام؛ لإصابته بآلام بالصدر وعمل الإسعافات اللازمة له.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 سيؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان فى مادة الفيزياء، بينما يقوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) بأداء الامتحان فى مادة التاريخ، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).