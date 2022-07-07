انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 966 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 660 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 966 جينها للجرام.

عيار 24 سجل 1122 جينها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7856جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1854 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه