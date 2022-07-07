مطرانية نجع حمادى تهنئ محافظ قنا بعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه وفد مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك برئاسة القمص لوقا هلال وكيل المطرانية نيابة عن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى وتوابعها، وضم الوفد 17 من رجال الدين المسيحى.





ورحب محافظ قنا بوفد المطرانية، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى، معربا عن سعادته بهذه التهنئة التى تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى، داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى ندعوا له بالمزيد من التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز. وأكد أعضاء وفد المطرانية حرصهم على الزيارة، وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التى تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.

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