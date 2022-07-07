مدبولى: توجيهات رئاسية بدعم النماذج الشابة الناجحة وإبرازها إعلاميا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأس اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع إلى الافتتاحات الرئاسية التى شهدها الأسبوع الماضى، مشيرا إلى تشريف الرئيس لافتتاح محطة عدلى منصور المركزية، التى تعد أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط، وتدشين منظومة القطار الكهربائى الخفيف LRT، موجها الشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين فى الوزارة، على الجهد المبذول، مضيفا أن هذا المشروع يعد عالميا بكل المقاييس، ويمثل خطوة مهمة نحو التحول للنقل الأخضر المستدام، مشيدا بالتطور الذى تشهده منظومة النقل الحديث فى مصر حاليا فى إطار أهداف وتوجهات الجمهورية الجديدة.

كما أشار مدبولى إلى افتتاح الرئيس السيسى عدة مشروعات خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، وفى مقدمتها مشروعات "مصر الرقمية"، ومركز البيانات الإقليمية بالقاهرة، موجها الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعاملين بالوزارة، على التنظيم الجيد لهذه الفعالية.

وأكد مدبولى أن حديث الشباب بالأمس فى حضرة الرئيس خلال الافتتاح كان رسالة تفاؤل، حيث ضربوا نموذجا فى الجدية فى التعلم والعمل والمثابرة، والتمسك بأدوات العصر الجديد، وإدراك متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس بالتركيز على دعم هذه النماذج الشابة الناجحة التى يجب أن يحتذى بها شبابنا، من خلال إبراز تلك النماذج الواعدة إعلاميا عند تنظيم الفعاليات المرتبطة بالقطاعات المتعددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حضوره احتفالية الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة "جسور"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، متوجها بالشكر فى هذا الصدد إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والعاملين بالوزارة، على الجهد الذى بذلوه فى إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد لتواكب التطورات العصرية.

كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبرز نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية ـ الجزائرية، التى عقدت بالجزائر مؤخرا، مشيرا إلى أنها كانت زيارة مهمة جدا، حيث شهدت التأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين، إلى جانب تعزيز الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى البلدين كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية فى شقيها التجارى والاستثمارى.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة العمل على بدء تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التى تم توقيعها فى مجالات تخدم التعاون الثنائى بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك حرص على دعوة الوزراء الجزائريين لزيارة مصر، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء فى الجزائر، ولاسيما أن هناك إرادة قوية لدى القيادتين السياسيتين فى مصر والجزائر، على دفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى وزارة الشباب والرياضة وبعثة مصر الرسمية، التى شاركت فى النسخة الـ 19 من فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط، بمدينة وهران بالجزائر، على الأداء الرائع فى منافسات البطولة، والإنجاز المهم الذى تحقق بحصد 51 ميدالية، تضم 13 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و23 ميدالية برونزية، لتأتى مصر فى المركز السادس فى الترتيب العام لمنافسات البطولة، مؤكدا أهمية التركيز إعلاميا على هذه النماذج المضيئة أيضا فى الرياضة المصرية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تقديم أوجه الدعم والرعاية للبعثة المصرية فى البطولة، كما أشاد بدور الجمهورية الجزائرية فى التنظيم المميز لهذه الدورة من ألعاب البحر المتوسط، مثمنا المشاعر الأخوية المتميزة التى لمسها أعضاء بعثة مصر والجماهير المصرية، من جانب المنظمين، وأبناء الشعب الجزائرى الشقيق، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين.

على صعيد آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للتصدير، بعد إعادة تشكيله، وهناك حرص كبير على تعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية وفق استراتيجية شاملة، تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رسالة إلى المواطنين، حيث دعا إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وخصوصا الالتزام بارتداء الكمامة، فى ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.