محافظ القاهرة يوزع اللحوم على عمال الورش والنظافة بمناسبة العيد

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة على حرصه على تقديم التهنئة بعيد الأضحى لكافة العاملين بهيئة النظافة تقديرًا لجهودهم الملموسة فى رفع كفاءة النظافة بالشوارع ولدورهم الهام فى الحفاظ على البيئة وهو الدور الذى أصبح يلاقى قبول ورضا المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، كما كان للعمل المميز فى الصيانة لعمال الورش بالهيئة دور كبير فى توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تتكلفها المحافظة نظير الصيانة بجهات خارجية.

وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم الكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول.

وطالب محافظ القاهرة الهيئة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.