ندوة حول حقوق وواجبات العمال ومكافحة عمل الأطفال بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، ندوة بشركة بروميتوم للإطارات إيجيبت، تحت عنوان: "حقوق وواجبات العمال ومكافحة عمل الأطفال"، وتناولت: تنظيم الأسرة، وقضية السكانية، وحقوق وواجبات العمال فى ظل قانون العمل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، وخطورة تشغيلهم.





وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، إن الندوة جاءت فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة وتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام بمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال، ومتابعة حقوق وواجبات العمال والمرأة العاملة. وألقى الندوة حازم عبد المحسن مفتش بمكتب عمل العامرية، وصفاء رجب منسق القطاع الأهلى بمديرية الشئون الصحية.

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