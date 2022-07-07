سفير القاهرة لدى تنزانيا يتفقد الجناح المصرى بالمعرض التجارى الدولى

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، جولة تفقدية للجناح المصرى المشارك فى الدورة السادسة والأربعين لمعرض دار السلام التجارى الدولى، والتى تعقد خلال الفترة من 28 يونيو إلى 13 يوليو 2022.





وصرح السفير، بأن الجناح المصرى هو الأكبر بين الدول المشاركة فى المعرض هذا العام، حيث بلغت مساحته 360 متراً مربعاً وشاركت فيه 25 هيئة وشركة مصرية، من بينها الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إلى جانب شركات متخصصة فى مجالات الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والجلود والاثاث والأدوات المنزلية والمنتجات الحرفية وغيرها.

وأشار السفير "أبو الوفا" إلى أن أهمية المشاركة المصرية فى معرض دار السلام التجارى الدولى تنبع من كونه أهم فعالية من هذا النوع فى تنزانيا ومن بين الأهم فى منطقة شرق إفريقيا.

وأوضح أن مشاركة مصر على هذا المستوى فى المعرض جاءت بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والسفارة المصرية والمكتب التجارى فى دار السلام، وبما يتسق مع العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وتنزانيا، وبالشكل الذى يعزز الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين فى دفع مختلف أطر علاقاتهما التجارية والاستثمارية، لاسيما فى ضوء التزايد الملموس فى اهتمام رجال الأعمال والشركات المصرية باستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى والتجارى مع تنزانيا. كما أكد على وجود فرص كبيرة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مدللاً على ذلك بارتفاع قيمة التبادل التجارى بينهما فى عام 2021 بنسبة 36.3%.

نوه السفير المصرى كذلك بالاهتمام الملحوظ الذى أبدته هيئة تنمية التجارة الخارجية التنزانية Tantrade بالجناح المصرى فى معرض دار السلام التجارى الدولى، وذلك إلى جانب قيام عدد من كبار المسؤولين التنزانيين بزيارة الجناح المصرى، وفى مقدمتهم رئيس زنزبار حسين موينى، ووزيرى الخارجية، والاستثمار والتجارة والصناعة، ومحافظ دار السلام، الأمر الذى عكس تقديراً ملموساً من المسئولين التنزانيين للمشاركة المصرية البارزة فى المعرض.

وقد ذكر السفير "أبو الوفا" أنه من المتوقع أن تساهم المشاركة المصرية الكبيرة فى المعرض فى تعزيز أنشطة الشركات المصرية وفرص نفاذ صادراتها إلى السوق التنزانى، مضيفاً بأن تلك المشاركة وفرت إطاراً ملائماً لتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسفر المشاركة المصرية فى المعرض عن نتائج وشراكات تجارية جديدة بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع ما يمثله السوق التنزانى من أهمية بالنسبة لمصر، بالنظر إلى أنه يعد مدخلاً هاماً لأسواق دول شرق وجنوب إفريقيا.