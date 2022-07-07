أسقف شبين القناطر يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين وتأتى ترسيخا للإخوة والمحبة والتعايش بين كل أطياف المجتمع متمنيين لمصر أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.





وتقدم الأنبا نوفير بالتهنئة للمحافظ وكل قيادات وأبناء القليوبية بالعيد، مؤكدا أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التى تعكس الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها والتى كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كل محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب. وأعرب محافظ القليوبية عن شكره وتقديره الكبير للقيادات الكنسية، معبرا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التى تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصرى، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة لكل المصريين،وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر،ومواصلة جهود التنمية فى كل القطاعات والمجالات.

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