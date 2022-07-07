النقل: 350 مليون جنيه استثمارات مصنع الفلنكات الخرسانية للقطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك بحضور المهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزى للمحاسبات.





ووجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الأعمال والتوسع فى الأعمال المتخصصة بإعادة التدوير باستخدام أحدث التطبيقات العالمية فى صيانة الطرق بكل انحاء الجمهورية وخصوصا بالمحليات مما لها كبير الأثر فى إنجاز المشروعات فى وقت قياسى وتوفيرا لتكلفة هذه المشروعات مقارنة بالطرق التقليدية وكذلك ضرورة التوسع فى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الممرات الجوية للمطارات على مستوى الجمهورية.

وتم استعراض بدء الشركة فى تدشين مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بشبكة القطار الكهربائى فائق السرعة بأحدث المواصفات العالمية باستثمارات مالية ضخمة تصل الى 350 مليون جنيه للاستفادة من خبرات الشركة فى تنفيذ جسر القطار الكهربائى LRT (عدلى منصور – العاصمة الإدارية) وماتقوم به الشركة من العمل المستمر على تدريب الكوادر الفنية من العاملين والحفاظ عليهم باعتبار انهم مستقبل الشركة. خاصة وان الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالى الحالى 2022 والتى تستهدف تحقيق انتاج بنحو 2.5 مليار جنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال خلال عام 2021 إذ بلغت إيرادات الشركة نحو 1226 مليون جنيه وتحقيق أرباح صافية بمبلغ 131.63 مليون جنية مقابل 63.47 مليون جنية العام المالى السابق وبزيادة قدرها 68.16 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 107.4%.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 31 /12 / 2021، بالإضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 115 مليون جنية لتدعيم أسطول المعدات المتخصصة الحديثة لتنفيذ خطة الشركة الطموحة.

جدير بالذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هى إحدى شركات وزارة النقل وهى متخصصة فى أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.