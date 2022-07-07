حكاية معركة باتمان حلوان الوهمية من البوست إلى السقوط (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - انتشرت صفحات تحمل عنوان "باتمان الحقيقى"، خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتصدر هاشتاج "باتمان حلوان" السوشيال ميديا وأصبح الأكثر تداولا لعدة أيام.. ولكن كيف بدأت القصة وأين انتهت؟





يكشف الفيديوجراف، أن قصة باتمان حلوان بدأت من خلال مزحة بين مجموعة أصدقاء على فيسبوك وتحول الأمر إلى حدث كبير يوم 13 أغسطس المقبل.

ورصدت وزارة الداخلية الصفحات بعدما شهدت تفاعلا كبيرا عليها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إطلاق دعوة الفعالية واكتشفت استغلالهم التفاعل لتحقيق مكاسب مادية من خلال الإعلانات على مواقع التواصل.