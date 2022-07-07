جدة - نرمين السيد - قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، المساعدة لسيدة مسنة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من مواطنة مسنة (مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) نظراً لظروفها الصحية وإقامتها بمفردها وعدم قدرتها على الحركة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى محل البلاغ، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها، وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دور إنسانى.. أمن القاهرة يقدم المساعدة لمسنة فى السيدة زينب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.