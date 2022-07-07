انت الان تتابع خبر عاجل.. أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان.. ادعولهم بالشفاء من بينهم أطفال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع حادث تصادم كبير منذ ساعات قليلة بين أتوبيس وسيارة ثلاجة تنقل الأسماك، وذلك حدث عند الكيلو 100 على طريق أبو سمبل بأسوان، وتوفي بسببه 9 أشخاص وأصيب 44 آخرين من بينهم أطفال، وسارع الجميع لمعرفة أسماء المصابين في هذا الحادث، وذلك ليطمئنوا على أهلهم من ركاب الأتوبيس الذين تم نقلهم للمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان

وسوف نقدم لكم أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان اليوم، وهم الذين تم نقلهم للمستشفيات الحصول على العلاج اللازم لحالتهم، واسمائهم جاءت كما يلي:

إلياس علوان.

محمد عبدالرؤوف.

نعمات نزر الهدى أحمد.

أريج يحيى عبدالدايم.

وهج محمد صلاح.

صلاح محمد صلاح.

نمار محمد صلاح.

محمد إبراهيم حمد الله.

هناء عيسى أحمد.

ريتال منتصر حسن.

نوال منتصر حسن.

رفيق منتصر حسن.

ريهام منتصر حسن.

عوضية إبراهيم حمد الله.

سليمان مهدي سليمان.

تفائل عبد النبي.

إسراء محمد خليل.

عادل علي عمر.

مناهل يحيى عبد الدايم.

نبيل منصور محمد.

سالي عبدالرحمن.

أيمن حسن آدم.

عبدالرحمن زكريا شرف.

ياسين صادق محبوب، ومحمد نور أحمد.

عبد الله حجاجي.

موسى عبد الله دهب.

وهذا بجانب وجود مصابة مجهولة الهوية حتى الآن.

أسماء المتوفين في حادث أبو سمبل أسوان

وتأتي أسماء المتوفين في حادث أبو سمبل أسوان، كما يلي:

محمود أشرف أحمد.

محمد نصر الدين محمد.

أسامة نصر الدين الطيب.

مبارك محمد نور.

محمود محمد السيد.

وليد حسن عدلان.

تغريد جعفر إبراهيم.

نمارق بشير أحمد عمرها 28 سنة.

مصطفى ربيع حسن.

محمد علي عثمان.

محمد المهدي محمد.

ميثاء المهدي يبارك.

عبدالعظيم عادل يعقوب.

ووجود 3 جثث أخرى مجهولة الهوية حتى الآن.