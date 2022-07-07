انت الان تتابع خبر مصروفات الجامعات التكنولوجية 2022/2023.. كل الطلاب يلحقوا يعرفوها عشان يقدموا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت العديد من المصادر في الجامعات التكنولوجية وهي التي تستقبل الكثير من طلاب الدبلومات الفنية، بالكشف أن مصروفات العام الدراسي الجديد 2022/2023 ثابتة كما هي ولم تتغير عن العام الماضي، ولا يطرأ عليها أي زيادة أو تخفيض إلى الآن، وهي من الجامعات التي تأهل الطلاب إلى سوق العمل.

مصروفات الجامعات التكنولوجية 2022/2023 لكل الطلاب

وأعلنت المصادر أن مصروفات الجامعات التكنولوجية 2022/2023 تصل لـ 10000 جنيه للسنة الدراسية الأولي والثانية، وأما السنة الدراسية الثالثة والرابعة فمصاريفهم 12000 جنيه، وأوضحت أنه من الممكن سداد المصروفات الدراسية على قسطين، ويكون سداد القسط الأول في الفصل الدراسي الأول والقسط الثاني في الفصل الدراسي الثاني.

سداد المصروفات الدراسية

وأكدت المصادر على جميع الطلاب أن يسددوا المصروفات الدراسية في مواعيدها، ولفت الإنتباه إلى أن الدراسة في برامج الجامعات التكنولوجية تركز على جميع الجوانب العملية في المعامل والورش والزيارات الميدانية لكل الشركات المتخصصة في كل الصناعات المختلفة.