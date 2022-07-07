انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة 43 شخص في حادث مروع بـ”أسوان” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 9 أشخاص مصرعهم وإصابة 44 بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل “ثلاجة” الكيلو 75 طريق أسوان أبو سمبل جنوب المحافظة بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسوان بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.