انت الان تتابع خبر رسميا- التعليم تعلن موعد فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوفي موعد فتح باب التقديم للثانوية العامة، للطلاب الحاصيلن علي شهادة الإعدادية للعام الدارسي المنصرم.

وأكدت الوزارة أن سوف يتم فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي، بعد الإعلان عن تنسيق الشهادة الإعدادية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أنه جري إعلان عدد كبير منها ويتبقي عدد قليل سوف يتم اعتماد التنسيق الخاص بهم من قبل المحافظين، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي سوف تبدأ من غداً الجمعة وتنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق الثالث العشر من شهر يوليو الجاري.

طلاب الصف الأول وكشف طارق شوقي عن رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2022، حيث أن الطالب يقوم بـالضغط هنا، ثم يبدأ عملية كتابة البيانات.

خطوات تنسيق الصف الأول الثانوي 2022 :

1- كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب

2- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، مع كتابة اسم الطالب

3- الضغط على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

4- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

5- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب

6- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

8- الضغط على حفظ الرغبات