انت الان تتابع خبر عاجل- الاسكان تبدأ تسليم 200 شقة في هذه المحافظة – شوف اسمك في الكشوف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بالتعاون مع محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان القرعة رقم 38 الخاصة بعملية تسليم عدد من الواحدات السكنية تابعة للمرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، داخل الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحى الضواحى.

وأوضحت الاسكان أن عدد الوحدات السكينة التي تم تسليمها يبلغ حوالي 200 وحدة بمساحات متساوية، مشيراً أن لتسليم جري عن طريق النداء على أسماء المستحقين طبقاً لاولوية ترتيبهم فى الكشف، يتم خلالها التأكد من المستحق عبر الكشف علي بطاقة الرقم القومي، ثم يقوم بعدها بسحب ورقة التخصيص من داخل الصندوق المعد لذلك، ويتم الاعلان عن رقم الشقة ورقم العمارة والدور السكني.

وأشارت الوزارة أن التزام المستحقين بالحضور الشخصي للزوج أو الزوجة فقط للتقليل من التزاحم.