تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ قنا يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

انت الان تتابع خبرتنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ قنا يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد الداودى ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 244 درجة بالمدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها وذلك طبقا للائحة كل مدرسة.

وأضاف محافظ قنا، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.