انت الان تتابع خبر جاء الفرج في قبل ساعات من إجازة عيد الأضحي – صرف أكثر من 17 مليار جنيه لأصحاب المعاشات – دور على حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتهي اليوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو 2022 منافذ بنك ناصر الإجتماعي وهيئة البريد القومي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من صرف معاشات شهر يوليو لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية قبل إجازة عيد الأضحي المبارك التي سوف تنتطلق من غداً الجمعة وحتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من الشهر نفسه.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن جميع منافذ الصرف تعمل بكافة طاقتها بكافة المناطق حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول علي مستحقاته المادية المتعلقة بشهر يوليو والتي تقدر بحوالي 22 مليار جنيه مصري، مع التشديد علي كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بوضع الحدود القصوي من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي اثناء فترة عطلة عيد الأضحي.

وأشار ت القباج، أن الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي يجري صرفها مع مستحقات هذا الشهر لكافة أصحاب المعاشات، علي أن تستكمل عملية الصرف بعد إنتهاء الاجازة مباشرة.