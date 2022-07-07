موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 12:29 مساءً - أعلنت دار الإفتاء أن وقفة عرفات لعام 1443هـ يوم غدا الجمعة 8/7/2022م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ يوم السبت 9/7/2022م.

محمد يوسف

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