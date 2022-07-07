وذلك لجميع طلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجارى.
وستُعقد اختبارات القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة، بعد الانتهاء من امتحانات شهادة الثانوية العامة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يوليو، وسيتم الإعلان عن موعد كل اختبار فى حينه، كما يمكن للطالب تحديد مكان الاختبار سواء فى أحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربعة أو من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة.
كما أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا أمام الطلاب من مختلف الشهادات (الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة والأزهرية)، وسيتم الإعلان عن إجراء الاختبارات فى مواعيد محددة وعلى دورات مُتعاقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد انطلاق الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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