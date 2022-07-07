مراكز الشباب جاهزة لاستقبال المواطنين فى عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تستعد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لاستقبال الجماهير فى عيد الأضحى تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظات، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى.





وتتضمن الاحتفاليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتى تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكلاء الوزارة المعنيين ومديرى مديريات الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتشكيل غرف عمليات وطواريء بالوزارة والمديريات لمتابعة تنفيذ الفعالية خلال أجازةعيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما أكد صبحى إتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفسا شبابيا ورياضيا واجتماعيا للمواطنين، وإقامة يوم ترفيهى خلال أيام عيد الأضحى المبارك يشارك فيه الطلائع والشباب والرواد لممارسة كافةالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية الموجوده بمراكز الشباب.

ومن المتوقع أن تشهد مراكز الشباب إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.