محافظ الدقهلية يحيل 56 محضرا بمخالفات متنوعة للنيابة العامة

جدة - نرمين السيد - أحال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، 56 محضرا بمخالفات متنوعة فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة للنيابة العامة، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





ووجه المحافظ -فى بيان اليوم الخميس- بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايره أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن ميت غمر ونبروه وأجا والمنصورة، كما شملت المرور على محلات الجزارة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 7 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر تصرف فى دقيق مدعم ومحضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضرعدم تمكين الحملة من مباشرة عملها ومحضرين مبيعات وهمية ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و13 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر غش تجارى و3 محاضر سلع بدون بيانات ومحضر عرقلة الحملة عن عملها ومحضر استخدام فى غير الغرض و11 محضر ذبح خارج السلخانة.

و أوضح أنه تم التحفظ على 6 شكائر دقيق مدعم و260 كيلو جراما من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة و50 كيلو جراما من هياكل الدواجن و600 كيلو جرام لحوم و65 كيلو جراما من اللحوم والكبدة (بدون بيانات) وإسطوانتى غاز منزلى.