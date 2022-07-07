المجازر الحكومية تتحدث عن الاستعدادات بشأن الأضاحى خلال أيام العيد

وقال متولى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن الذبح داخل المجازر الحكومية له العديد من المميزات، أهمها تقديم الخدمة المجانية خلال فترة العيد لذبح الأضاحى والكشف على الذبيحة لبيان الأمراض الوبائية والتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح.
وأضاف أن الأضاحى لا يتم ختمها بالأختام المخصصة لمحال الجزارة داخل المجزر، باعتبارها غير معدة للتجارة، مؤكدا أنها يجب أن تكون سليمة ظاهريا وصحيا لتتم الموافقة على ذبحها.
وأوضح أن المجازر تقدم لحوما صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من الأمراض، وكذلك تطبق المجازر إجراءات الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أنه يتم التخلص من مخلفات الأضاحى بشكل آمن.
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