إيبارشية ميت غمر تنظم مؤتمرا حول الأسرة وسيكولوجية الحب

جدة - نرمين السيد - حاضر في المؤتمر عدد من الأطباء والمتخصصين في مجالات الأسرة، وتضمن البرنامج موضوعات جاءت عناوينها كالتالي: "سيكولوجية الحب والتفاهم بين الزوجين"، "التربية وتحديات العصر"، "بيوت فرحانة وبيوت ع الرمل"، و"أخطاء في التربية وعلاجها".

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