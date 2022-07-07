انت الان تتابع خبر عاجل.. الإسكان تطرح شقق بالإيجار لمحدودي الدخل بـ 300 جنيه شهرياً.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أحد المصادر في وزارة الإسكان عن حقيقة الإسكان تطرح شقق بالإيجار لمحدودي الدخل بـ 300 جنيه شهرياً، وهي من الأخبار التي انتشرت بشكل كبير على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

الإسكان تطرح شقق بالإيجار لمحدودي الدخل بـ 300 جنيه شهرياً

وأكد المصدر في وزارة الإسكان أن كل ما انتشر حول طرح وتقديم وحدات خاصة بمشروع شقق الإيجار في الوقت الحالي، وكل ما انتشر حول تقديم كراسات الشروط في مكاتب البريد وتحديد الأقساك الشهري خالي من الصحة، وانتشر بين نشطاء السوشيال ميديا منشورات خاصة بطرح وزارة الإسكان وحدات جديدة بالإيجار بـ 300 جنيه شهرياً لجميع الفئات من خلال مكاتب البريد.

الإعلان عن أي طرح من الإسكان

وكشف المصدر أن أي طرح من صندوق الإسكان الاجتماعي يتم الكشف عنه عن طريق الصفحات الرسمية للصندوق والوزارة، وهذا عن طريق موقع فيس بوك، ويتم الإعلان عن هذا عن طريق بيانات الوزارة التوضيحية عن هذا الطرح، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد طرح جديد في أي مكان.