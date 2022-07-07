عاجل.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة 2022.. مهم اعرفوا التفاصيل والمعلومات

انت الان تتابع خبر إجازة عيد الأضحى 2022 في البنوك.. آخر إجراء للمعاملات المالية لكل العملاءالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المواطنين يبحثون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في البنوك، وذلك لأنهم يريدون إنهاء كل المعاملات المالية التي تخصهم قبل إجازة البنوك، وهذا ما جعل البنك المركزي يكشف عن موعدها ويكون عددها 5 أيام متواصلة.

إجازة عيد الأضحى 2022 في البنوك لكل العاملين فيهم

وكسف المركزي المصري عن إجازة عيد الأضحى 2022 في البنوك المصرية، وعددها 5 أيام، وهي تبدأ من الاحد 10 يوليو وتستمر ليوم الخميس 14 يوليو، وآخر موعد للعمل في البنوك قبل الإجازة هو اليوم الخميس 7 يوليو 2022، وتعمل البنوك من جديد يوم الأحد 17 يوليو، وتعد من الإجازات الهامة أمام جميع العملاء الذين يريدون إجراء أي معاملات في البنوك.

إجازات متبقية في شهر يوليو 2022

إجازة ذكرى ثورة يوليو وتكون يوم السبت 23 يوليو 2022.

إجازة رأس السنة الهجرية وهي تكون يوم السبت 30 يوليو 2022.