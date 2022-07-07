القوى العاملة: تعيين 2211 منهم 17 ”قادرون باختلاف” بالقليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2211 شابا، من بينهم 17 " قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 5891 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 159 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وقال : إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، حيث تم صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، ومنحتي وفاة أحد الأقارب لعامل ، ومنحة رعاية صحية لعامل ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 28 ألف جنيه لـ 12 عاملاً ، فضلاً عن تسجيل 655 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر مايو الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1908 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1434 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 11 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافي ، فضلاً عن إصدار ترخيص عمال لـ 114 منشأة يعمل بها 21 طفلا ، وتم إنذار 77 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 6 محاضر منشأة مخالفة ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 375 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 223 محضر، وتم عقد 6 ندوات توعوية ، كما تم بحث 47 شكوى ، ومنح 11 تراخيص لمنشآت ، وإجراء 30 قياس ميداني .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 129 شكوى، تم تسوية 8 منها ودياً ، وإحالة 36 للقضاء ، وحفظ 27 شكوى ، ومازالت هناك 58 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية ، فضلاً عن بحث شكوتين جماعيتين .

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 8 متدربات ، وتم تنفيذ دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 20 متدربة.

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 360 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .