وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحي المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنياً من المولى عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم .

وأضاف اللواء محمود شعراوى : وأن يحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من آمال وطموحات مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم جنوداً مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصرى في النهوض والتقدم .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .