المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بمحافظة أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" ، وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي ،نظم المجلس حملة طرق الأبواب ، تضمنت تعريف عدد 1032 سيدة بالمشروع وذلك بعدد 8 قري من القري المستهدفه. وهى ( جحدم والحواتكة وبنى رافع وبنى ابراهيم وعرب العطيات ونزلة باقور ومجريس وبنى فيز) ، وتم تنفيذ الحملة بحضور مشرفات وميسرات القري ومتابعة مشرفو المحافظة .

كما نظم المجلس عدد 10 لقاءات للسيدات المهتمات بالمشروع استهدفت 157 سيدة .