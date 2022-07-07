انطلاق الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 20 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - يُعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، عن إجراء الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، وذلك لجميع طلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري.

وستُعقد اختبارات القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة، بعد الإنتهاء من امتحانات شهادة الثانوية العامة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يوليو، وسيتم الإعلان عن موعد كل اختبار في حينه، كما يمكن للطالب تحديد مكان الاختبار سواء في أحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربعة أو من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة.

كما أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا أمام الطلاب من مختلف الشهادات (الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة والأزهرية)، وسيتم الإعلان عن إجراء الاختبارات في مواعيد محددة وعلى دورات مُتعاقبة.