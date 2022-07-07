التعليم العالي: مصر تشارك في فعاليات المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:22 صباحاً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول مشاركة اللجنة الوطنية المصرية (افتراضيًا) في فعاليات جلسة العمل لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ومديري المراكز الخارجية التابعة للمنظمة؛ وذلك لدراسة الأوضاع المالية والفنية الخاصة بمنظمة الألكسو، بحضور د. محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة الألكسو، وأ. هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وأ. السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية بالإنابة ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، ومديري المراكز الخارجية التابعة لها.

وخلال الاجتماع، طالب د.محمد ولد أعمر المراكز والمعاهد الخارجية التابعة للمنظمة بعقد لقاء مع المعاهد أو المراكز المناظرة لها بالدول العربية؛ بهدف التعريف بالأنشطة التي تقوم بها؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بالتعاون مع اللجان الوطنية.

ومن جانبه، أكد أ. السيد العبسي أن المجلس التنفيذي يُعد أحد الأجهزة التابعة للمنظمة، حيث يعقد جلساته بصفة دورية؛ لدراسة أهم أولويات المنظمة، وأنظمتها، وبرامجها، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك في التربية والثقافة والعلوم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل منظمة الألكسو والمراكز والمعاهد الخارجية التابعة لها من أجل تنفيذ رؤية المنظمة، مشيرًا إلى التنسيق بين معهد البحوث والدراسات العربية التابع للألكسو بالقاهرة والمنظمة؛ لزيادة المنح المقدمة من المنظمة إلى اللجان الوطنية للاستفادة من البرامج التي يقدمها المعهد لشباب الباحثين.

وناقش الاجتماع التعريف بالمراكز والمعاهد الخارجية التابعة للمنظمة، وآلية عملها، والبرامج التي تنفذها.

جدير بالذكر أن منظمة الألكسو هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتضم 22 دولة، ويتألف هيكلها التّنظيمي من:

• الهيكل التشريعي: يتمثل في المؤتمر العام (ينعقد مرة كل عامين)، والمجلس التنفيذي (يعقد ثلاثة اجتماعات عادية على الأقل خلال كل دورة مالية).

• الهيكل التنفيذي: يضم المدير العام ( ينتخبه المؤتمر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)، والمدير العام المساعد.

• الهيكل الفني والإداري، ويشمل: مكتب المدير العام – أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام – إدارة التربية - إدارة الثقافة -إدارة العلوم والبحث العلمي – إدارة المعلومات والاتصال – إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

• الأجهزة الخارجية: معهد البحوث والدراسات العربية (القاهرة)، معهد المخطوطات العربية (القاهرة)، مكتب تنسيق التعريب (الرباط)، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية (الخرطوم)، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر (دمشق).