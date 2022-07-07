توريد 235 ألفا و229 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، توريد 235 ألفا و229 طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بدء موسم توريد المحصول فى الأول من أبريل الماضى، وحتى صباح اليوم الخميس.





وقال الهابط، فى تصريحات اليوم إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 23 موقعا تابعا لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. وأوضح أنه تم فتح موقعين جديدين لاستلام المحصول خلال الأسبوع الجارى، مؤكدا أن هناك متابعة من المحافظ جمال نورالدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. وشدد المحافظ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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