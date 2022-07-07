الرى: زيادة معدلات الأمطار على منابع النيل خلال يوليو

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا اليوم، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.





واستعرض وزير الرى، خلال الاجتماع، معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث أظهرت المؤشرات الأولية زيادة معدلات الامطار على منابع النيل خلال شهر يوليو، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة الاستخدامات الأخرى.

واستعرض سيادته الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية.

وصرح عبدالعاطى، بأن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح، وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، مؤكدا على الاستمرار فى بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوى المياه.

ووجه بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف المائى أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.