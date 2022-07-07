وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدنمارك تعزيز التعاون والاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير الكهرباء، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحبا بالتعاون مع الشركات الدنماركية وموضحا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة فى مشروعات الكهرباء.

وأكد شاكر، حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة فى مجال الطاقات المتجددة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

واستعرض وزير الكهرباء الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مشددا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، مؤكدا اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035، مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة

ونوه الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر كخطوة اولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكدا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال، مشيرا الى استراتيجية مصر للتوسع فى تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة.

وأشاد السفير الدنماركى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مشيدا أيضا بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد على رغبة الدنمارك فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأيضا مجال تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة فى قطاع الكهرباء.