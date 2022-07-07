وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول عيد الأضحي المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 10:25 صباحاً - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى : داعين المولى عزل وجل في هذه المناسبة الدينية الكريمة أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والتنمية والرخاء تحت القيادة الحكمية والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .