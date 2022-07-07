جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة، فى بيان صحفى، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد. وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة على الفور .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى إجازة العيد.. محافظ القاهرة يتوعد من يبنى بشكل مخالف بإجراء حاسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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