توقيع بروتوكول تنفيذ «قيم وحياة» لتوعية المواطنين

جدة - نرمين السيد - شهد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء لتنفيذ مشروع "قيم وحياة" لتوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية فى عدد من محافظات الجمهورية.





ووقع على البروتوكول فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور محمد رفاعى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر وذلك بمقر الوزارة بالدقى.

ومن جانبه قال محمود شعراوى، إن المشروع سيتم تنفيذه فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظات صعيد مصر واستهداف جميع قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى والاهتمام بمحاور التثقيف والتوعية لأبناء الريف خاصة وأن "حياة كريمة" لا تهتم فقط بتحسين الخدمات الأساسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا المشروع يساهم فى غرس القيم الإنسانية والعادات والتقاليد المصرية ومن بينها قيم الانتماء والمحبة والسلام والنزاهة والمسؤولية والاحترام وكذا بناء قدرات الشباب وزيادة الاهتمام بالأطفال ورفع الوعى القيمى والأخلاقى وإنشاء مراكز تطوع "قيم وحياة" بالمحافظات.

وأوضح محمود شعراوى، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "أجيال مصر" لتنفيذ المشروع وتقديم كل الدعم اللازم لنجاح المشروع، وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود "مصر الخير" وكافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تساهم فى جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين بالمحافظات.

وقال شعراوى إن المشروع يهدف أيضاً إلى خلق تغيير فى العاملين بجميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى عبر نشر القيم الداعمة للتنمية ومواجهة القيم السلبية التى تؤثر على الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بجهود متوازية فى بناء الإنسان المصرى فى الوقت الذى تنفيذ فيه المشروعات القومية لتحسين الخدمات المقدمة إليه من الدولة.