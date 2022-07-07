الإفتاء تصدر عددا جديدا من نشرة «دعم» البحث حول التكنولوجيا الحديثة

جدة - نرمين السيد - ويتحدث العدد الجديد عما فرضته التقنيات الحديثة من مسائل وقضايا فقهية وإفتائية جديدة تتطلب المزيد من الأبحاث والدراسات، لا سيما فى مجال الاتصالات، الذى تطور تطورا مذهلا، وخلق العديد من قنوات الاتصال التى لم يكن يتصور وجودها منذ عقود قليلة، حيث بدأ الفقهاء والباحثون يرومون التوفيق بين وسائل الاتصال المعاصرة وبين الوسائل القديمة، وتكييف تلك الوسائل الحديثة لتخضع للأحكام المتعلقة بالتواصل والاتصال.

كما يتناول العدد الجديد من نشرة "دعم" انعكاس ذلك التطور التقنى والتكنولوجى على مجال صناعة الفتوى، حيث إن تلك التقنية فرضت تحديات متتالية على صناعة الفتوى تتعلق بكيفية تطويع تلك الأدوات فى خدمة الصناعة الإفتائية ونشر الفتوى الصحيحة، ومن جهة أخرى فى وضع الضوابط التى يجب مراعاتها أثناء استخدام الوسائل غير النمطية وطريقة التفاعل بين المفتى والمستفتى بتلك الوسائل.

وأشارت كلمة التحرير إلى أن فريق تحرير نشرة "دعم" حرص فى ذلك العدد على مشاركة الباحثين والمعنيين بعلوم الإفتاء العديد من المصادر التى يمكن لهم الرجوع إليها فى مجال الفتوى وأدوات الاتصال الحديثة، كما دفع فى اتجاه تنمية ذلك الحقل البحثى باقتراح رسالة علمية موضوعها أدوات الاتصال وتأثيرها على الصناعة الإفتائية وجودة المنتج الإفتائى، وكان باب علوم الإفتاء حاضرا أيضا فى ذلك العدد ليتناول الجانب المهارى للمفتى، حيث رصد جوانب المهارات المتعددة للمفتى ومن بينها بطبيعة الحال مهارات التواصل والاتصال.

وبالإضافة إلى ذلك واصلت نشرة "دعم" نشرها فى مجالاتها المعروفة، فعرضت لأطروحة إفتائية بعنوان الجهود الدعوية لدار الإفتاء المصرية وأثرها فى خدمة قضايا المسلمين، فى الفترة من 1990 حتى 2009م للباحث أحمد العوضى، وناقشت فى باب الاستشراف الإفتائى أحكام رواد الفضاء، وعرض فريق التحرير لمفهوم الاجتهاد التنزيلى وضوابطه.

أما باب مناهج البحث، فتناول فيه فريق التحرير كيفية حصر مصادر البحث الإفتائى والاستفادة بها. وأخيرا استعرضت نشرة دعم فى هذا العدد منهج أحد المفتين الكبار فى العصر الحديث، وهو الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى.