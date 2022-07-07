جدة - نرمين السيد - حددت دار الإفتاء، شروطا، يستحب الأخذ بها عن أحياة شعيرة الأضحية معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) فيستحب فى ذبح الأضحية.





ويوضح الإنفوجراف، أهم شروط دار الإفتاء عند ذبح الأضحية ومنها أن يكون بآلة حادة كالسكين الحاد، التذفيف فى القطع، وهو الإسراع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة. ويستحب استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان الذبح، وإحداد الشفرة قبل الذبح مع مراعاة عدم رؤية الحيوان ذلك، وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روشتة الإفتاء لذبح الأضحية وفق السنة النبوية الشريفة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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