بدر عبدالعاطى يشرح للبرلمان الأوروبى التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر

جدة - نرمين السيد - شارك السفير بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى، فى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى المنعقدة فى مقر البرلمان بمدينة "ستراسبورج" بفرنسا فى الفترة من 4 إلى 7 يوليو 2022.





شارك السفير فى العديد من الفعاليات التى نظمها البرلمان خلال الجلسة العامة، كما التقى على هامش المشاركة فى الجلسة بعدد واسع من نواب البرلمان الأوروبى من مختلف اللجان البرلمانية، والتيارات السياسية والحزبية، بما فى ذلك التيارات الاشتراكية، والليبراليين، واليمين واليسار والخضر.

وشملت تلك اللقاءات كل من النائب "إريك ماركوارت"، نائب رئيس لجنة التنمية، والنائب "جان كريستوف أوتجين"، نائب رئيس لجنة النقل والسياحة، والنائب "كريستيان ساجاريتز"، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان؛ والنائب "بيرنارد جوتا" نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائبة "ماريا ارينا" رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب "انطونيو لوبيز"، رئيس لجنة العلاقات مع إسرائيل، والنائب "ماكيولاس بيكسا" عضو لجنة الصناعة والبحث العلمى والطاقة، والنائب "بيدرو ماركيز" نائب رئيس مجموعة الاشتراكيين، والنائب "بارى اندروز" عضو لجنتى التنمية والتجارة الدولية، والنائب "هيرفى جوفان" عضو لجنة التجارة الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، والنائب "يونوس اومرجى"، رئيس لجنة التنمية الإقليمية.

تناول السفير المصرى خلال تلك اللقاءات التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة على مسار تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى السياسى الشامل، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، حيث كانت تلك التطورات محل تقدير من جانب نواب البرلمان الأوروبى.

كما تم خلال اللقاءات إلقاء الضوء على المشروعات الوطنية الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، حيث تناول السفير المصرى المشروعات الكبرى المُنفذة فى مجال البنية التحتية والإنشاءات وبناء الطرق وشبكات النقل، وعلى رأس ذلك إنشاء 14 مدينة جديدة ذكية وخضراء، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التوسع فى مشروعات الطاقة.

وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز سبل التعاون مع مصر فى مجال الطاقة فى ضوء الدور الذى تضطلع به كمركز إقليمى لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما فى ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تم التطرق إلى التداعيات شديدة السلبية للازمة الأوكرانية على الأمن الغذائى فى مصر والمنطقة، وسبل تقديم الدعم الأوروبى للتعامل مع الأزمة سواء من خلال معالجة تفاوت أسعار الأقماح فى ظل ما تشهده من ارتفاع شديد، وزيادة القدرة التخزينية من هذه المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما أثار نواب البرلمان الأوروبى التحضيرات الموضوعية واللوجستية الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر القادم، حيث تحدث السفير المصرى عن كافة الاستعدادات الجارية للمؤتمر المتضمنة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة أصحاب المصالح، وسبل التوصل إلى مخرجات ملموسة فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتعامل مع الخسائر والأضرار، فضلاً عن حشد التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات.

كما تم خلال اللقاءات تناول العديد من الملفات الإقليمية بشأن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والدور المصرى المحورى لتحقيق الاستقرار والتوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات.

وقد تم التطرق بشكل مفصل إلى الأزمتين الليبية والسورية وتطورات ملف القضية الفلسطينية، فضلاً عن الأوضاع فى الساحل والقرن الإفريقيين، بالإضافة إلى النجاحات التى حققتها مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.