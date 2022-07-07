رابط منصة مصر الرقمية 2022.. طريقة التسجيل في المنصة بالخطوات للاستفادة من الخدمات

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عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط منصة مصر الرقمية 2022، حيث يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن طريقة التسجيل في المنصة الرقمية من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها هذه المنصة، ويشترط للحصول على الخدمات الإلكترونية أن يكون للمواطن حساب على هذه المنصة، حيث تحرص الحكومة المصرية على التحول الرقمي من خلال التقنيات المتطورة التي تقدمها في هذا الإطار، حيث أصبح بإمكان المواطنين الآن الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة ثم إنشاء حساب جديدة، ويسعى العديد من المواطنين في التعرف على كيفية التسجيل وفي هذه السطور التالية نستعرض لكم الخطوات المطلوبة للتسجيل.

رابط منصة مصر الرقمية 2022

أطلقت وزارة الاتصالات منصة مصر الرقمية 2022 يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو الجاري، وتعد هذه المنصة من ضمن المشاريع الحكومية الرقمية، حيث شهد رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي إطلاق منصة مصر، وأكدت الوزارة على أن المنصة تلبى عدد كبير من الخدمات الرقمية لجميع المواطنين، حيث تسهل عليهم إجراء المعاملات بشكل سهل وبسيط، ومن ضمن الخدمات التي تشملها المنصة، خدمات الأحوال المدنية والشخصية بالإضافة إلى خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خدمات السجل التجاري والزراعة وعدد آخر من الخدمات التي يمكن لكم التعرف عليها عند تسجيل الدخول للمنصة، كل هذا يأتي في إطار التطور الرقمي الذي يخدم مصالح المواطنين.

منصة مصر الرقمية السجل المدني

تتوفر أيضا العديد من الخدمات الإلكترونية والرقمية عبر منصة مصر لأصحاب المركبات، حيث أصبح الآن بإمكان أصحاب المركبات والسائقين تجديد رخصة المركبة ودفع المخالفات المرورية عبر المنصة بدلا من الذهاب إلى مكاتب المرور، كما يمكن استخراج رخصة بدل تالف، ويستطيع المواطنين عبر منصة مصر الرقمية الاستعلام عن المخالفات من خلال خطوات بسيطة، أيضا إلى جانب ذلك تقدم المنصة خدمات توثيق بيع المركبات والتأكد من بيانات المركبة وتوثيق عقود بيع الدرجات النارية وغيرها الكثير من الخدمات.

خدمات منصة مصر الرقمية المرور

تعرف على الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية المرور، حيث وفرت خدمات استعلام عن مخالفة رخصة القيادة، خدمات التظلم على المخالفات، دفع قيمة المخالفة على رخصة القيادة، كما يمكن إصدار رخصة قيادة بدل فاقد، دفع مخالفات رخصة القيادة لمالك آخر.

طريقة التسجيل في منصة مصر الرقمية