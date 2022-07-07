طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. اليوم

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقة أولى"، واللغة الأجنبية الثانية "ورقة ثانية".





ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس "المتفوقين STEM" الامتحان فى مادتى "مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا"، ومقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية".

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى 20 و21 يونيو الماضى، وهى مواد: التربية الوطنية، التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالب - طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبًا - طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفًا و882 طالبًا - طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبًا - طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".