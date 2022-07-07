افتتاح مشروعات مصر الرقمية وأخبار الشأن المحلى يتصدران عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "السيسى يفتتح عددا من المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح أمس عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها إطلاق منصة مصر الرقمية التى تقدم نحو 130 خدمة حكومية للمواطنين بالتعاون مع بعض الجهات منها التموين، العدل، النيابة، الداخلية، الزراعة، بشكل مميكن بالكامل، وذلك فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضافت الصحيفة أن المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى، شملت محطات الإنزال البحرى فى رأس غارب والزعفرانة وسيدى كرير، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

كما افتتح الرئيس مركز البيانات الإقليمى للشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة ومتحف البريد المصرى بميدان العتبة فى القاهرة بعد تطويره عبر "الفيديو كونفرانس".

وافتتح الرئيس السيسى أيضًا عددًا من مشروعات مصر الرقمية عبر الفيديو كونفرانس، منها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

وشاهد الرئيس السيسى خلال الافتتاحات فيلما تسجيليا قصيرا بعنوان "مصر الرقمية" تناول تحول المصالح الحكومية الورقية إلى الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التحتية للاتصالات، وتقوم بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع باقى الوزارات لميكنة كافة الخدمات الحكومية التى سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من ستة مليارات جنيه.

كما تخلل كلمة وزير الاتصالات عرض فيلم تسجيلى آخر بعنوان "إبداع مصر الرقمية"، الذى أشار إلى أن الشباب فى الوقت الحالى يستطيع العمل من أى مكان لأن هناك فرصة لامتلاك أدوات التكنولوجيا التى تطورت وتغيرت معها احتياجات سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة مراكز إبداع مصر الرقمية التى بدأتها وزارة الاتصالات.

وتحت عنوان "100 مليار جنيه تكلفة التحول الرقمى فى العاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية وأولوية استمرار العمل فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفى ظل ظروف صعبة، وقال إن هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدى إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال افتتاح الرئيس السيسى أمس عدداً من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وكشف الرئيس السيسى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هى التى أقامت العاصمة من خلال مواردها الذاتية، ولم تنشأ العاصمة بأموال الحكومة، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة تطلب حاليا من الحكومة 4 مليارات جنيه سنويا كحق انتفاع لاستخدام الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية.

ونوه الرئيس إلى أن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية مميكن، ويوفر بيئة للعمل الرقمى للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقى إلى الرقمى بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال.

وأكد الرئيس السيسى ــ تعقيبًا على كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال الافتتاحات ــ أنه تم تحصين مراكز الاتصالات الجديدة بالكامل ضد أى شيء، مشيرًا إلى أن مجموع تكلفة التحول نحو الأداء الرقمى والذكاء الاصطناعى والجمهورية الجديدة يتقدر بنحو 100 مليار جنيه.

وقال إن تكلفة المركز التبادلى الواحد كبنية إنشائية تبلغ 10 مليارات جنيه، أما المركز الرئيسى فيتكلف أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الدكتور عمرو طلعت تحدث عن التكلفة الإجمالية للشبكات التى تم وضعها داخل المراكز، وليست الشبكة الرئيسية المتصلة والتى تربط الدولة والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل حاليًا من أجل التحول للأداء الرقمى ثم تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وذلك من أجل تحويل الدولة إلى جمهورية جديدة وبالتالى فإن التكلفة ستكون بأرقام كبيرة جدًا.

وقال الرئيس السيسى إن الهدف من احتفالية اليوم الخاصة بمشروعات "مصر الرقمية" إلقاء الضوء على أهمية هذا المشروع لمستقبل بلدنا وأولادها، مشيرا إلى استعداد الدولة لتحمل نفقات 100 ألف دارس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حال توافر لديهم المقومات لذلك.

ولفت الرئيس السيسى إلى أهمية مشروعات "مصر الرقمية" لمستقبل مصر وأولادها، وضرورة طرح هذا الموضوع لكى يدرك الناس ما تقوم به الدولة.

ودعا الرئيس السيسى إلى تغيير ثقافة التعليم فى مصر بحيث لا يصبح الهدف هو حصول الطالب على شهادة جامعية وإنما التوجه نحو التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم وسيتم افتتاح عدد كبير من الكليات والجامعات التى توفر التخصصات التكنولوجية الجديدة التى يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "الرئيس يشهد الجلسة الحوارية لشباب مبادرات ومنح وزارة الاتصالات"، إن الـرئـيـس عبدالفتاح السيسى شهد الجلسة الحوارية للشباب المشارك فى المبادرات والمستفيد من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنعقدة فى مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية) بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى بعض الشباب المشارك فى المبادرات والمستفيد من منح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهم: أبانوب فوزى من مدارس (we التكنولوجية التطبيقية)، وسارة ناجح مبادرة التدريب المكثف، وزياد هشام من مبادرة "مستقبلنا الرقمى"، وعمرو عمارة من مركز إبداع مصر الرقمية، ورحاب السيد من مبادرة مستقبلنا الرقمى، ومايكل استفانوس مبادرة شباب مصر الرقمية، وسامر وجـدى مـن مـركـز إبداع مصر الرقمى، وحبيبة الوكيل من مبادرة أشبال مصر الرقمية، ونورهان وجدى من بناة مصر الرقمية، ومحمد صبحى من أكاديمية التكنولوجيا المساعدة، وشهد محمد من جامعة مصر للمعلوماتية، وشيرين الكردى من مركز الابتكار التطبيقى.

وقـالـت نـورهـان وجـدى إحدى المستفيدات من المبادرات ومنح وزارة الاتصـالات والمشاركة فى الجلسة الحوارية: "لم أكن مؤهلة جيدا لسوق العمل نتيجة لنقص الخبرات والشهادات العملية، وبفضل منح وزارة الاتصالات تمكنت من تحقيق الحلم وزيادة قدراتى".

وأشار الشاب زياد من خريجى الجامعة الأمريكية هندسة حاسبات إلى أن التحدى الأكبر بالنسبة له كان بدء العمل فى مجال يحبه، إلا أنه كان ينقصه الخلفية الكافية فيه، منوها بأنه حصل على ما يريد من منح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضـاف سـامـر وجـدى من خريجى كلية علوم الحاسب وشريك فى منصة (جى بى ارينا)، أكبر منصة للألعاب الإلكترونية فى الشرق الأوسط، "أن قراره بالعمل فى مجال الجيمر جاء عقب منحة وزارة الاتصالات التى ساعدته كثيرا فى ذلك".. فيما أكدت رحاب السيد الحاصلة على هندسة اتصالات أن "مبادرة مستقبلنا" ساعدتها فى التحدى وإحياء أهدافها فى العمل مرة أخرى وتربية الأولاد على قيمة العمل وتحقيق الأحلام والطموحات والأهداف.

وأشار محمد صبحى رئيس قسم ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية إلى أنه أول معاق بصرى يحصل على درجة الماجستير من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن موضوع الماجستير كان يتعلق بتحويل النصوص العربية المصورة إلى نصوص يمكن قراءتها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى، وهو ما يؤهل المعاقين بصريا للوصول إلى المعرفة بشكل أكثر سهولة.

وقال أبانوب فوزى من مدارس (we التكنولوجية التطبيقية): عقب حصولى على الصف الثالث الإعدادى بمجموع 93.6% رفضت الالتحاق بالصف الأول الثانوى لرغبتى الشديدة فى دخول مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية)، موضحا أنه قام بالبحث عن معلومات خاصة بهذه المدارس.

وتحت عنوان "مدبولى يطمئن على توافر مخزون السلع الأساسية واستعدادات العيد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد على مواصلة جهود الدولة فى ملف الأمن الغذائى، بما فى ذلك زيادة الاحتياطى الإستراتيجى للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الإستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم كل التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الصحيفة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية لتوفير الأمن الغذائى، كاشفًا عن أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطى الإستراتيجى من القمح يكفى لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التى تم شراؤها مؤخرا، كما يكفى مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 7.8 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولى البنجر والقصب، كما يكفى مخزون الزيت 6 أشهر، ومخزون المكرونة لمدة 8.4 أشهر.

وفيما يتعلق بالأرز الأبيض، نوّه المصيلحى إلى استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، وتعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدى العام للمواطنين.

كما اطمأن رئيس مجلس الوزراء ــ خلال اللقاء ــ على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة الوزارة فى هذا الشأن، وحجم تعاقدات اللحوم.

وفى غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إعلان الأراضى الصناعية، والتى ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجدداً التأكيد على أنه سيتم طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقاً لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، قائلاً:"هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أى ربح من خلال طرحها".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية أن تكون هناك محفزات للأراضى الصناعية فى الصعيد، مؤكداً أن هدفنا تشجيع قطاع الصناعة، خاصة فى المدن الجديدة المنشأة حديثاً.

من ناحية أخرى، أكد مدبولى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخمة، وأنه يتم العمل على جذب المزيد من المشروعات السياحية فى المدينة التى تتمتع بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، الذى يجعلها درة الساحل الشمالى والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربى، وهو ما يسهم فى سرعة تنمية المدينة، وخلق فرص للعمل والاستثمار، وذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لاستعراض المخطط العام لمشروع "العلمين ريفييرا" السياحى بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما عقد مدبولى، اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار فى عدد من القطاعات.

وتحت عنوان "تفويج الحجاج المصريين ليوم التروية بـ "منى" تمهيدا للتصعيد لعرفات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله يبدأون، صباح اليوم، فى التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول الكريم، واستعداداً للتصعيد إلى "عرفات" غدًا الجمعة.

وأوضح اللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، رئيس بعثة الحج المصرية، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بعملية تصعيد الحجيج إلى المشاعر المقدسة، وتم تجهيز حافلات حديثة لتصعيد حجاج البعثة "6425 حاجًا"، بالإضافة إلى تجهيز عدد من الحافلات الاحتياطية للدفع بها بشكل فورى فى حالة حدوث أعطال بأية حافلة فى أثناء عملية التصعيد.

وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تم الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات الفندقة السعودية لتوريد وجبات ساخنة على أعلى مستوى لحجاج البعثة خلال وقفة عرفات وأيام التشريق الثلاثة.

وأشار إلى أن الطهاة الخاصين بالشركة سيقومون بطهى الوجبات تحت الإشراف الصحى، وإشراف الدفاع المدنى السعودى داخل المخيمات فى ظل رقابة كاملة من ضباط البعثة لضمان إعداد تلك الوجبات طبقاً للمواصفات التى تليق بضيوف الرحمن. وأضاف أنه روعى أن تكون تلك الوجبات كاملة القيمة الغذائية، حيث تتكون الوجبة من نشويات ولحوم أو أسماك أو دواجن طازجة وليست مجمدة، بالإضافة إلى الفاكهة الطازجة.

وكشف أنه تم توزيع الوجبات الجافة والمياه المعدنية على حجاج البعثة، منبها إلى أنه روعى أن تتكون الوجبات من مواد جافة حتى لا تفسد لتكتمل منظومة هدايا وزارة الداخلية لحجاج القرعة هذا العام، حيث سبق أن حصل الحجاج على ملابس الإحرام كاملة.

وشدد على قيام جميع أعضاء بعثة القرعة بمواصلة الليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وضمان قيامهم بأداء المناسك فى سهولة ويسر.

من جانبها، وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن، على خطة البعثة الرسمية لحج الجمعيات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات.

وتسلمت البعثة الرسمية لحج الجمعيات، برئاسة أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن، الخيم الخاصة بمنى وعرفات، بعد استيفاء المطلوب منها، حيث أجرت البعثة على مدار الأيام الماضية مجهودات السلطات السعودية، لضمان توفير كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن.

وتحت عنوان "التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الـشـيـخ، أصدر الـكـتـاب الـدورى رقـم (1) لسنة 2022 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022؛ الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن الجهاز طالب من كل الوحدات المخاطبة بأحكام القرار مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علما بأن عدم مـوافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يعد عرقلة له عن إعمال شؤونه ما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفى تلك الـوحـدات، مع الإشارة إلى أن الجهاز طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة فى إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر.

ونصت الـقـواعـد على أن تسرى أحكام القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

كما يرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية فى الدرجات المرقى منها، وفقا للتدرج الوظيفى المنصوص عليه فى هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومـن مـحـام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.