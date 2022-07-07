طقس اليوم.. الأرصاد تكشف عن ظاهرتين مؤثرتين بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وذكر خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 31 23

مطروح 30 23

السلوم 32 24

سيوة 38 22

بورسعيد 30 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 35 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 39 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 28

الوادى الجديد 41 27

حلايب 34 26

الشلاتين 38 28