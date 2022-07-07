ما أفضل طريقة لتقسيم لحوم الأضاحى؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن الأضحية شعيرةٌ من شعائر الإسلام، يقول الله تعالى فى شانها: "ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

تقسيم الأضحية

ويقول النبى، صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ "يوم عيد الأضحى" عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا".. رَوَاهُ التِّرْمِذِى وابْنُ مَاجَهْ، والحاكم فى "المستدرك" وقال صحيح الإسناد.

وأضافت الإفتاء: "جاء فى حديث آخر قولُه صلى الله عليه وآله وسلم فى الأضحية: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ".. قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ".. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".. رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن مَاجَهْ.

كيفية تقسيم الأضحية

وعن توزيع الأضحية، قالت دار الإفتاء: "الكَمَال فى توزيع الأضحية أَنْ يَأْكُلَ المضحِّى الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُهْدِى الثُّلُثَ، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا".. أخرجه ابن أبى شيبة فى "مصنفه"، وفى رواية: "فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ" رواه أحمد.

وتابعت: "وقد صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فِى صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم قَال: "ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ".. رواه أبو موسى الأصفهانى فى "الوظائف" وحسَّنه.

توزيع الأضحية

واستطردت دار الإفتاء: "يجوز أن يتصدَّق المُضَحّى بـ الأضحية كلها، قال العلامة الكاسانى الحنفى فى "بدائع الصنائع"، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ، أى بكل الأضحية، وقال العلامة ابن قدامة فى "المغنى": "وَالْأَمْرُ فِى هَذَا وَاسِعٌ، فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا أَوْ بِأَكْثَرِهَا جَازَ".